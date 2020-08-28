اكثر من 3800 حالة شفاء تام جديدة من كورونا هذا اليـوم في العراق

2020/08/28 | 17:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ، 4177 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وشفاء 3865 حالة ، في عموم العراق.واشارت الوزارة الى فحص ( 22634) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق هذا اليوم .



وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1547498 )نموذجا .حيث سجلت هذا اليوم (3865) حالة شفاء تام جديدة في العراق ، توزعت في مناطق :بغداد / الرصافة 412 حالة شفاءبغداد / الكرخ 635 حالة شفاءمدينة الطب 72 حالة النجف الاشرف 218 حالة السليمانية 57 حالة اربيل 269 حالة شفاءدهوك 235 حالة كربلاء 70 حالة كركوك 144 حالة ديالى 119 حالة شفاءواسط 136 حالة البصرة 423 حالة شفاءميسان 168 حالة بابل 208 حالات شفاءالديوانية 174 حالة ذي قار 180 حالة شفاءالانبار 73 حالة المثنى 128 حالة شفاءنينوى 70 حالة صلاح الدين 74 حالةوبلغ عدد الاصابات الجديدة هذا اليوم : 4177 اصابة ، توزعت في مناطق بغداد / الرصافة 529 اصابة بغداد / الكرخ 455 اصابة مدينة الطب 134 اصابة النجف 280 اصابة السليمانية 131 اصابة اربيل 208 اصابات دهوك 119 اصابة كربلاء 293 اصابة كركوك 165 اصابة ديالى 92 اصابة واسط 273 اصابة البصرة 338 اصابة ميسان 166 اصابة بابل 201 اصابة الديوانية 121 اصابة ذي قار 186 اصابة الانبار 38 اصابة المثنى 136 اصابة نينوى 166 اصابة صلاح الدين 146 اصابة وبلغ عدد الوفيات 74 حالة وفاة ، توزعت في مناطق:السليمانية 11 حالة وفاة ، اربيل وبابل 9 وفيات في كل منهما ، دهوك وكركوك ونينوى 6 وفيات في كل منها ، كربلاء والبصرة والمثنى 4 وفيات في كل منها ، بغداد / الرصافة والديوانية وبغداد / الكرخ 3 وفيات في كل منها، ميسان حالتا وفاة ، مدينة الطب وديالى وواسط والانبار حالة وفاة واحدة في كل منها .



وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء التام في كافة محافظات العراق 164874 حالة شفاء( نسبة الشفاء 73.7 %) ، مجموع الاصابات 223612 اصابة ، عدد الحالات الكلية تحت العلاج 51924 حالة ، عدد الراقدين في العناية المركزة 582 مريضا ، واخيرا مجموع الوفيات 6814 حالة وفاة في كافة المحافظات./انتهى5

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