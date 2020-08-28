اليكم اخر حصيلة لاصابات ووفيات كورونا في العراق

2020/08/28 | 17:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، عن تسجيل 4177 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 3865 حالة شفاء و74 وفاة جديدة....

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