كورونا..458 اصابة جديدة و561 حالة شفاء في كوردستان

2020/08/28 | 17:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت نسبة الشفاء مقارنة بالإصابات في اقليم كوردستان

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