خلال 24 ساعة نجدة بغداد القبض على (952)حالة مخالفة و 22 سيارة مطلوبة

2020/08/28 | 17:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت مديرية نجدة بغداد عن حصيلة ممارساتها الامنية للـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى اعتقال عدد من الأشخاص وضبط 29 سيارة مظللة.وقالت المديرية في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس “ندرج ادناه الموقف التفصيلي لحصيلة الممارسة الأمنية التي اجرتها مديرية شرطة النجدة خلال 24 ساعة الماضية ضمن منطقة المنصور والزعفرانية وعموم محافظة بغداد […]

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