بارزاني: المشاكل التي نشهدها اليوم هي نتيجة لعدم تطبيق الدستور

2020/08/28 | 17:05 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة اكد رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة ، ان الاقليم ليست لديه مشكلة ان تدار المعابر الحدودية بصورة مشتركة مع الحكومة الاتحادية، مرحبا في الوقت ذاته بمساعي حل المشاكل العالقة بين الطرفين.وذكر بارزاني إن العراق هو دولة اتحادية وإلاقليم كيان اتحادي، وللاخير حقوق وواجبات.واضاف ان المشاكل التي نشهدها اليوم، …

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