نصيف تطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية برفض مشروع الربط السككي مع الكويت

2020/08/28 | 17:05 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة ، السلطتين التنفيذية والتشريعية برفض مشروع الربط السككي مع الكويت، مشددة على ضرورة إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير الذي سيكون ممرا للبضائع الصينية إلى أوروبا.وحذرت نصيف من خطورة هذا المشروع لما سيحققه من واردات كبيرة للكويت على حساب العراق الذي هو أحق بها في ما …

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