وزير الثقافة يعد بحل مشكلة أصحاب أراضي {الصابيات} ببغداد

2020/08/28 | 17:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وعد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم بحل مشكلة المواطنين أصحاب الأراضي السكنية في منطقة الصابيات ببغداد، بعد أن عرضت وسائل الاعلام معاناتهم في الحصول على إجازة بناء بأسرع وقتٍ.وقال رئيس هيئة الاثار والتراث وكالةً محسن صدخان السويدي اليوم الجمعة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إنَّ "وزير الثقافة اطلع على معاناتهم وأمر بضرورة الاسراع بحلها في منطقة الصابيات من أجل الحصول على إجازة بناء".وأشار السويدي الى أنَّ "الهيئة ستقوم بدراسة المشكلة، وتقديم الحلول الناجعة لها وفق قانون الآثار والتراث النافذ رقم 55 لسنة 200‪2 م الذي يؤكد على أهمية المحافظة على المواقع الآثارية، وعدم التجاوز عليها بشكلٍ عام، وتسييجها أو اجراء عمليات التنقيب على المواقع المطلوب استخدامها لأغراض أخرى ، وتصفيرها على أن تدفع مبالغ التنقيب من الجهة المستفيدة منها.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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