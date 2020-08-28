بالوثيقة.. المالية توجه بصرف مكافآت المحالين على التقاعد وتنفي إيقاف تمويل رواتب بعض الفئات

2020/08/28 | 17:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة المالية، الجمعة، ايقاف تمويل رواتب بعض الفئات المستفيدة من قوانين العدالة الانتقالية ودعت متقاعدي هذه الفئات لمراجعة مؤسساتهم لغرض اكمال التدقيقات اللازمة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (28 اب 2020)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء مفبركة تشير الى أن وزارة المالية قد أوقفت تمويل رواتب بعض الفئات المستفيدة من قوانين العدالة الانتقالية".

وأضاف، أن "الوزارة كانت سباقة في دعم الشرائح المضحية منذ 2005 والتي كان لها دور في مقارعة أنظمة الاستبداد ومن خلال التنسيق العالي مع الجهات التشريعية والتنفيذية لغرض تنفيذ ما يصدر منها وعلى أوجه السرعة والدقة كافة".

وأشار البيان الى أن "العراق مر خلال العشر سنوات الماضية بظروف عصيبة تمثلت بدخول عصابات داعش الإرهابية وكذلك الأزمات المالية نتيجة انهيار أسعار النفط والأسواق المالية العالمية وكذلك الأزمات الأخيرة بانهيار أسواق المال والعمل بسبب جائحة كورونا" مبينا أن "الوزارة بالرغم من الظروف لها الدور الريادي والقيادي في توفير الأموال اللازمة لجميع شرائح المجتمع ومنها موظفي الدولة والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وتوفير منح مالية للفئات المتضررة نتيجة عديد من الأسباب"، لافتا الى أن "الوزارة تعمل جاهدة على توفير الأموال في توقيتاتها المحددة".

وتابع، أن "الوزارة قامت في الفترات الماضية بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية لغرض إيقاف الهدر والتلاعب في المال العام وكشف الفضائيين ومتعددي الرواتب".



مشيرا الى أنه "صدر قرار من مجلس الوزراء خول فيه الوزارة إجراء الفحص الدوري والتدقيق لجميع الشرائح الحاصلة على الرواتب والمنح بأنواعها كافة لضغط النفقات".

واكدت الوزارة حرصها الدؤوب والمتابعة الجدية لوجه الصرف للموازنة العامة للدولة فيما دعت المتقاعدين المستفيدين من قوانين العدالة الانتقالية مراجعة المؤسسات القطاعية (السجناء، الشهداء) لغرض الإسراع في إكمال التدقيقات اللازمة".

واوضح البيان الى أن "الوزارة استلمت الوجبة الأولى من أسماء المتقاعدين والمستفيدين من قانون مؤسسة السجناء والتي سيتم إطلاق صرف رواتبهم اعتبارا من مطلع أيلول القادم".

وتابع، أنه "تم توجيه هيأة التقاعد الوطنية بالإسراع في إطلاق مكافأة المحالين الى التقاعد على شكل وجبات".

ا.ح

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