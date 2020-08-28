خرافة الأدب الأوربى - مجدى يوسف

2020/08/28 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_يوسف نشرت هذه الدراسة النقدية بالفرنسية فى أعمال مؤتمر دولى للأدب المقارن بجامعة القاهرة فى التسعينات، ثم صيغت بالانجليزية فى صورة جد موسعة وألقيت بالانجليزية كمحاضرة عامة بجامعة دبلن فى نوفمبر عام 2000 .



وقد ترجمت عن كلتا الصيغتين الفرنسية والانجليزية إلى الإيطالية مرتين ، وحرر كتابان قائمان عليها بتلك اللغة فى عامى 1999، و2003.



وفيما يلى الترجمة العربية للصيغة الموسعة لهذه الدراسة حيث قام بها مؤلفها ......





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