الأزمة السورية والحل التقني (مسودة بيان مشروع الحل التقني للأزمة السورية) - أنس نادر

2020/08/28 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أنس_نادر الأزمة السورية والحل التقني (مسودة بيان مشروع الحل التقني للأزمة السورية ) ما معنى أن يكون هناك ثمة حل تقني لواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، ومفعمة بالأوجاع والأحزان والعذابات والانهيارات الأخلاقية بكل معانيها، فهل يصح التعامل بشكل آلي وتقني ومادي مع كل تلك الوجدانيات البائسة والعواطف الإنسانية المهشمة، أليس من الممكن أن تكون إرادة التغيير الحقيقي ......





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