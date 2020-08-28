محافظة بغداد تسعى بشمول أعضاء المجالس البلدية والمحلية بقانون التقاعد

2020/08/28 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

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في الوقت الذي يطالب فيه المتظاهرون بإلغاء تقاعد مجلس النواب، تسعى محافظة بغداد بشمول أعضاء المجالس البلدية والمحلية بقانون التقاعد

واوضح النائب الاداري لمحافظ بغداد كريم خلف محمد في تصريح ان المحافظة عقدت اجتماعا موسعا مع ممثلي المجالس البلدية والمحلية في العاصمة لمناقشة الية شمولهم بالتقاعد حسب الضوابط والقوانين النافذة وممن لديهم خدمة فعلية في مؤسسات الدولة، لافتا الى ان هذه المجالس والعاملين بها وجميع أعضائها متوقفون عن العمل منذ أشهر وفقا لقرار مجلس النواب بحل جميع مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية.

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