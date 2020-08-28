2020/08/28 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني- أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الخميس الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٧ في مراكزها الكمركية والذي بلغ ثلاث مليارات وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون دينار.على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا .وقالت الهيئة في بيان لها، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك : ايرادات يوم امس الخميس بلغت ثلاث مليارات وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون دينار المركز الخبري الوطني.

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