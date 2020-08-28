مسؤول صهيوني: العلاقة بين

2020/08/28 | 17:12 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة كشف الرئيس السابق للاتصال مع أجهزة الاستخبارات الخارجية في الموساد الإسرائيلي ديفيد ميدان، اليوم الجمعة ، عن أن العلاقة بين كيانه والإمارات بدأت في الخفاء قبل 15 عاما.ونقلت وسائل إعلام عبرية عن ميدان قوله إن وفودا إسرائيلية التقت خلال تلك المدة ممثلي الإمارات في قمم سياسية مختلفة، وذلك بعدما طلب رئيس …

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