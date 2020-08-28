2020/08/28 | 17:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة المالية، اليوم الجمعة، بالاسراع في إطلاق مكافآت المحالين إلى التقاعد على شكل وجبات.

وادناه نص بيان الوزارة:

التالي

منذ ساعة واحدة

الصحة تسجل 4177 اصابة و74 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 3 ساعات

الزراعة ترفع القيود عن حركة نقل محصولي الحنطة والشعير

منذ 3 ساعات

النفط تعلن تغطية جميع احتياجات الزائرين في الفرات الاوسط من الوقود

منذ 4 ساعات

الصليب الاحمر تستنكر العنف والترهيب التي تطال العاملين في الرعاية الصحية

منذ 7 ساعات

التربية تخصص استمارة للطلبة غير الراغبين بإداء امتحانات الدور الأول

منذ 7 ساعات

حملة خدمية مكثفة في طريق الزائرين ببغداد

منذ 8 ساعات

الرافدين يصرف رواتب موظفي مديريات التربية عن طريق الدفع الالكتروني

منذ 20 ساعة

تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل بمناسبة العاشر من محرم

منذ 21 ساعة

التوزيع الجغرافي للاصابات بـ كورونا اليوم في جانب الكرخ

منذ 23 ساعة

الامانة تعلن قطع احد جوانب مجسر بيروت لعدة ساعات يوم غد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية توجّه بالإسراع في إطلاق مكافآت المحالين إلى التقاعد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية توجّه بالإسراع في إطلاق مكافآت المحالين إلى التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).