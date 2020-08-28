بسبب التعذيب .. وفاة متهم بعد اسبوع من القاء القبض عليه في السليمانية

2020/08/28 | 17:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مطلع عن وفاة الشاب التركماني اسامة حسن البالغ من العمر 35 سنة من سكنة كركوك، بعد اسبوع واحد من القاء القبض عليه من قبل محكمة استئناف السليمانية وتعذيبه من قبل جهاز مكافحة الارهاب الكردية في السليمانية.

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