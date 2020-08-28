ايران: الشرق الأوسط ’’الجديد’’ سيتشكل من خلال طرد أمريكا نهائيا من المنطقة

2020/08/28 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

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قال مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، إن الشرق الأوسط الجديد سيتشكل من خلال طرد الولايات المتحدة الأمريكية نهائيا من المنطقة.

وردا على تصريحات برايان هوك، المبعوث الأمريكي إلى إيران الذي تنحى عن منصبه مؤخرا، قال عبد اللهيان عبر صفحته الخاصة على "تويتر" إن "هوك، أطلق تسمية الشرق الأوسط الجديد على خيانة الإمارات لفلسطين"، وأضاف أنه "يتحتم على حكام البيت الأبيض أن يعرفوا أن الشرق الأوسط الجديد سيتشكل من خلال الطرد النهائي للولايات المتحدة من المنطقة".وشدد المسؤول الإيراني على أن "الشرق الأوسط الجديد سيكون منطقة خالية من رعاة البقر الأمريكيين".

وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنتا في وقت سابق هذا الشهر توصلهما إلى اتفاق سلام بين الجانبين برعاية أمريكية، وهو يعد أول اتفاق سلام بين دولة عربية وإسرائيل منذ 25 سنة.

المصدر: إرنا

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