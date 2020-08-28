الشهيد العباس بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)

2020/08/28 | 18:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدتان في ساقي عطاشى كربلاء الشهيد العظيم سيدنا أبي الفضل العبّاس بن أمير المؤمنين الامام علي (عليهما السلام) حامل راية سيد الشهداء الامام الحسين (ع...

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