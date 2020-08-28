وزارة الدفاع الاميركية تعلن سحب ثلث قواتها من العراق


وزارة الدفاع الاميركية تعلن سحب ثلث قواتها من العراق
2020/08/28 | 18:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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