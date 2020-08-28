2020/08/28 | 18:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مدير صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي اليوم الجمعة ، عن أهم الأسباب المحتملة للإصابة بفايروس كورونا المستجد للعاملين في المكاتب”.

وقال الحجامي : يسألني الكثيرون من الإخوان الذين أصابهم الفايروس عن كيفية إصابتهم و هم يتبعون كل طرق الوقاية منه من ارتداء الكمامة و تعقيم اليدين و عدم الاختلاط و هم يعملون في مكاتب الدوائر او الشركات او المحلات الخاصة، و هنا أشير لبعض الأسباب المحتملة للاصابة و كيفية التعامل معها:١- اذا كانت السيارة يقودها غيرك فعقم يدك بعد مسك مقبض السيارة.٢- من الاسباب المهمة لنقل العدوى هو مقابض ابواب الغرف و المكاتب، عقم يدك بعد مسكها.٣- اجعل مسافة بينك و بين من تستقبلهم في المكتب على الاقل مترين و اشترط عليهم ارتداء الكمامة و لا تصافحهم.٤- اذا كنت ممن يتعاملون مع البريد و هو سبب مهم لانتقال الفايروس فيجب ان تتعامل معه بحذر، الكتب التي تتحمل التأجيل اجلها ثلاثة او اربعة ايام و حسب الاهمية ، و الكتب المستعجلة وقعها و عقم يديك و قلمك بعدها.٥- عقم هاتفك بين الحين و الآخر برطوبة تعقيم يديك او بقطعة قماش او كلينكس بعد ترطيبها بالكحول.٦- اذا كان الحمام مشتركًا فعقم يديك بعد استخدامه.٧- اذا كان هناك من يساعدك في حمل الحقيبة الشخصية او حقيبة البريد فعقم يديك بعد استعمالها او مسك مقبضها.٨- اوقف كل انواع الضيافة المقدمة للضيوف و بإمكانك الاقتصار على تقديم الحلوى( الچكليت) بنفسك و لا فائدة من إستعمال الاواني ذات الاستعمال الواحد( الدسبوزبل) فسلامة الضيف اهم من تقديم الضيافة له.٩- بإمكانك تحضير الشاي او القهوة بنفسك كأن تكون بإستعمال الغلاية الكهربائية او جهاز تحضير القهوة، و حتى الاواني اغسلها بنفسك مهما علا شأنك فصحتك اهم.١٠- لا توجد فائدة ذات قيمة لارتداء الكفوف من قبل من يقدمون الضيافة.١١- لا داعي لرش المعقمات عليك قبل دخول الدار او خلع الملابس في مكان خاص ثم غسلها و تعقيمها و بإمكانك الاكتفاء بتعقيم اليدين عند الدخول.

هذه أهم الاسباب المحتملة للاصابة و طرق الوقاية منها و هي سهلة و يسيرة و عافانا الله و إياكم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير صحة الكرخ يكشف عن الاسباب المحتملة لإصابة بفايروس كورونا للعاملين في المكاتب) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير صحة الكرخ يكشف عن الاسباب المحتملة لإصابة بفايروس كورونا للعاملين في المكاتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).