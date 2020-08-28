الرصافة: الاصابات والشفاء تستمرات بالسير نحو “القمة”.. الوفيات الى ادنى المستويات

2020/08/28 | 18:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ529 المسجلة اليوم بفيروس كورونا المستجد.وقال مدير عام الدائرة، عبدالغني الساعدي، في بيان، إن “صحة الرصافة سجلت اليوم 529 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 389 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، معتماثل 412 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء إلى 22978 حالة”.وأضاف الساعدي، أن “الاصابات الجديدة بفيروس كورونا وزعت كالتالي:– 389 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع الرصافة 86 حالةبغداد الجديدة 45 حالةقطاع النهروان 83 حالةقطاع المدائن 15 حالةقطاع الصدر 38 حالةقطاع البلديات الاول 4 حالاتقطاع الاستقلال 33 حالةقطاع البلديات الثاني 57 حالةقطاع الشعب 18 حالةقطاع الاعظمية 10 حالات”.ولفت، إلى ان “140 حالة رصدت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية ووزعت كالتالي:-مدينة الصدر 66 حالة محلة 517, 538, 516, 560, 565, 576, 557, 542, 569, 555, 521الكرخ 10 حالات ضمن المناطق التالية, حي العامل حالتين, سبع البور حالة واحدة, السيدية حالة واحدة, الحرية حالتين, الغزالية حالتين, المنصور حالتين,الشعب 7 حالات محلة 335, 337, 343, البنوك, حي سومرالرستمية حالة واحدة قرب الكلية العسكريةالعبيدي 4 حالات محلة 762, 756, 754المشتل حالة واحدةالكرادة حالتين محلة 910, 909شارع فلسطين 5 حالات محلة 506, 507, 505, 510بسماية حالة واحدة قرية 10محافظة ذي قار حالة واحدة الشطرةجسر ديالى حالتينالكفاح حالتين محلة 143,الطالبية 4 حالات محلة 321,شارع السعدون حالتين محلة 103البلديات 3 حالات محلة 752, 738,زيونة 5 حالات محلة 714, 716, 706الفضل حالة واحدة محلة 109بغداد الجديدة 4 حالات محلة 717, 735, 709محافظة واسط حالة واحدة العزيزيةحي الخنساء حالة واحدة محلة 759الاعظمية 4 حالات محلة 308, 318, 314,الصليخ حالة واحدة محلة 318التاجي حالة واحدةالامين 5 حالات محلة 733, 732, 741النهروان حالتين قرب المستوصفحي النصر حالتين محلة 771, 777القاهرة حالتين محلة 311, 306”.وأكد، أن “جميع المصابين تم نقلهم الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 29017 توفي منهم 1117 فيما اكتسب الشفاء 22987 ومتبقي قيد العلاج 4913”.ودعا الساعدي، المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 412

الوفيات : 3

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