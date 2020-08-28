فوقوا بقى..الأديان كلها سذاجة وتهافت وهراء - سامى لبيب

2020/08/28 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب جزء أول .يبدو أن النقد الفلسفى والمنطقى والأكاديمى والميثولوجى للأديان لم يعد يُجدى فى فضح هشاشتها وسذاجتها وتهافتها وتناقض محتوياتها وبشرية فكرها وأداءها أمام المؤمنين بها , وهذا يرجع لتجذر ثقافة التلقين والتسطيح والتجهيل , لذا قد يُجدى النقد الساخر والصفع المباشر لعل العقول تستفيق .فى هذا المقال نُلقى الضوء على السذاجة المفرطة والتهافت الشديد في الأديان , فلسنا بحاجة إلى النقد الفلس ......





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