2020/08/28 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور بيان المركز العالمى للقرآن الكريم فى 22 أغسطس 2020 في الواحدة والنصف صباحا اقتحمت قوات الأمن منزل الأستاذ رضا عبد الرحمن على ، في قرية ( أبو حريز مركز كفر صقر ، محافظة الشرقية ) وإعتقلته واعتقلت شقيقه أحمد عبد الرحمن على .



واقتحموا بيوت أقارب آخرين واعتقلوهم ، منهم : رجب رزق محمد على و حلمى رزق محمد على ، أفرجوا عنهم ولكن لا يزال رضا عبد الرحمن على رهن الاعتقال .



هذه هي المرة الثالثة التي ي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن الإعتقال الثالث للكاتب الاسلامى : ( رضا عبد الرحمن على ) - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن الإعتقال الثالث للكاتب الاسلامى : ( رضا عبد الرحمن على ) - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).