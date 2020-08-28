مستقبل أوروبا ما بعد خروج بريطانيا يبدو مخيفًا - محمد رضا زازة

2020/08/28 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_رضا_زازة تواجه القارة فجأة أسئلة جادة حول دورها المستقبلي في السياسة العالمية - وحتى في العلاقات عبر الأطلسية.ترجمة و إعداد : محمد رضا زازة باحث في العلوم السياسيه و العلاقات الدولية STEPHEN M.



WALThttps://foreignpolicy.com/2020/02/06/europes-post-brexit-future-i ......





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