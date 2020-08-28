2020/08/28 | 18:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد انتقادات شعبية ضد فوضى السلاح في عدد من محافظات الجنوب والتي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء، شرعت الأجهزة الأمنية بإصدار مذكرات قبض بحق مطلوبين للقضاء بمذكرات قبض.

وأعلن قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي، صدور أوامر بالقبض على مثيري النزاعات العشائرية، مؤكدا أنه تم اعتقال خمسة متهمين من مثيري النزاعات العشائرية

واضاف أن قيادة الشرطة وضعت خطة لرصد شبكات المتاجرة وتوزيع المخدرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة البصرة: صدور أوامر بالقبض على مثيري النزاعات العشائرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة البصرة: صدور أوامر بالقبض على مثيري النزاعات العشائرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).