العراق: وفاة 74 مصابا وتسجيل 4177 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3865 حالة

2020/08/28 | 18:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي لعموم محافظات العراق لهذا اليوم.

وأكدت الوزارة في بيان وفاة أربعة وسبعين مصابا بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للوفيات الى ستة الاف وثمانمئة حالة، وكشفت الوزارة عن تسجيل أربعة الاف ومئة وسبع وسبعين اصابة جديدة ليبلغ المجموع الكلي مئتين وثلاثة وعشرين الفا، فيما طمأنت الوزارة بعدد حالات شفاء والتي زادت عن ثلاثة الاف وثمانمئة وستين حالة.

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