صحيفة: واشنطن تقرر سحب ثلث جنودها من العراق

2020/08/28 | 18:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستخفض عديد قواتها في العراق بمقدار الثلث تقريبا، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون.

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