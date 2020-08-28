2020/08/28 | 18:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة النجف ان حادث الاعتداء على مدير مستشفى الامل اثار حدوث حالة من الرعب والفزع لدى المرضى والعاملين في مستشفيات المحافظة.

واكدت صحة النجف اتخاذ تدابير مستعجلة لتقديم الدعم الضروري لمن وقع عليهم الاعتداء بغية الحفاظ على ارواحهم وكرامتهم وكذلك حرمة المؤسسة الصحية ونزلائها، فيما طالبت الحكومة الى وضع حد لمثل هذه التصرفات التي وصفتها بالوحشية والدنيئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف تعلن حدوث حالة من الرعب والفزع داخل المستشفيات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف تعلن حدوث حالة من الرعب والفزع داخل المستشفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).