صحيفة: قرار بسحب ثلث القوات الأميركية من العراق

2020/08/28 | 18:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستخفض عديد قواتها في العراق بمقدار الثلث تقريبا، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن البنتاغون قرر تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق إلى حوالي 3500 جندي.

وأضافت أن "العديد من المسؤولين الأميركيين أكدوا أن البنتاغون سيخفض مستويات القوات بنحو الثلث خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة".

ومن شأن ذلك أن يعيد مستويات القوات الأميركية إلى ما كانت عليه في عام 2015 عندما كانت الولايات المتحدة في المرحلة الأولى من حملتها ضد تنظيم داعش، وفقا للصحيفة.

ويتواجد حاليا في العراق نحو 5200 جندي أميركي، ينتشرون في عدة قواعد موزعة على محافظات الأنبار وأربيل وأطراف العاصمة بغداد.

المصدر: الحرة

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