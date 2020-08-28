وزارة الدفاع الامريكية تعلن سحب ثلث قواتها من العراق

2020/08/28 | 18:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الدفاع الامريكية ، اليوم الجمعة، عن سحب ثلث قواتها من العراق.وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ، اعلن في الثالث والعشرين من آب الحالي عن سحب قواته من قاعدة التاجي العسكرية، شمالي بغداد./انتهى7

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