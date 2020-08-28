2020/08/28 | 18:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / قدم رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه لاسباب صحية تتعلق بالتهاب حاد في القولون.ونقلت وسائل اعلام عالمية عن آبي قوله في مؤتمر صحفي : "اتخذت قراري بأنه لا يتوجب علي الاستمرار بمنصبي..



علي القتال ضد هذا المرض وانا بحاجة للعلاج".واضاف :" انا لم اكن بافضل حال..



رغم بقاء عام على ولايتي وهناك الكثير من التحديات التي تتطلب التطرق لها، قررت التنحي عن منصبي رئيسا للوزراء ".يذكر ان شينزو آبي ، تولى منصب رئيس وزراء اليابان العام 2012 ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء اليابان يستقيل من منصبه .. لاسباب صحية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء اليابان يستقيل من منصبه .. لاسباب صحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).