مستشار الامن الوطني يترأس اجتماعاً لمتابعة قرارات مجلس الامن الوطني

2020/08/28 | 18:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ترأس مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، اليوم الجمعة، اجتماعاً امنياً لمتابعة قرارات مجلس الامن الوطني الخاصة بالوضع الامني، وتفعيل العمل الاستخباري.



وذكر المكتب الاعلامي لمستشارية الامن الوطني:" ان الاجتماع ناقش، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة والقادة الامنيين ، اهمية العمل على متابعة كل مايصدر عن اجتماعات مجلس الامن الوطني من قرارات وتفعيلها، الى جانب التركيز على الجهد الاستخباري، والتنسيق المستمر بين الاجهزة الامنية".



واكد الاعرجي ضرورة الحفاظ على ما تحقق من منجز امني وديمومته بالمعلومة الدقيقة، مشيدا بجهود الاجهزة الامنية والاستخبارية في ملاحقة الارهاب والجريمة المنظّمة، وحماية المواطنين ./انتهى7

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