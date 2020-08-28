2020/08/28 | 18:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر جدول الخطوط الجوية العراقية، نحو 22 رحلة داخلية وخارجية ذهابًا وإيابًا.وشمل الجدول، رحلات مع مدن بيروت ودبي ومشهد وطهران، فيما تتضمن الرحلات الداخلية اربيل والبصرة والنجف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع 5 مدن عالمية و3 محافظات عراقية.. جدول الخطوط الجوية العراقية “مزدحم” بالرحلات ليوم غد السبت) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع 5 مدن عالمية و3 محافظات عراقية.. جدول الخطوط الجوية العراقية “مزدحم” بالرحلات ليوم غد السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).