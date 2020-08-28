مسؤولون امريكيون: ترامب سيعلن خفضاً كبيراً للقوات في العراق

2020/08/28 | 18:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توقع مسؤولون امريكيون، ان يعلن الرئيس دونالد ترامب خفضاً كبيراً للقوات الامريكية في العراق.ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم "من المتوقع أن يعلن ترامب خفض القوات في العراق إلى 3 آلاف و500 جندي".ويتواجد في العراق أكثر من 5 الاف جندي ومستشار امريكي منتشرون في قواعد عراقية.ويأتي الاعلام المرتقب لترامب بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن ولقائه بالرئيس الامريكي .وقال الكاظمي على هامش الزيارة انه تم الاتفاق على اعادة انتشار القوات الامريكية خارج البلاد.عمار المسعودي

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