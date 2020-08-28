'الفرقة المدرعة تتحرك صوب المنافذ'.. والدفاع تصدر بيانا جديدا

2020/08/28 | 18:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، المباشرة بحماية المنافذ الحدودية ومنع حالات التجاوز على القانون تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي.

وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر" تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (28 آب 2020)، انه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وتعليمات قيادة العمليات المشتركة باشرت قطعات الجيش العراقي من تشكيلات قيادة الفرقة المدرعة التاسعة وعمليات البصرة ضمن قاطع مسؤوليتها بحماية المنافذ الحدودية ومنع حالات التجاوز على القانون".

وأضافت "والضوابط المتبعة في عمل منافذ زرباطية والشلامجة وسفوان والتنسيق العالي مع هيئة المنافذ الحدودية لتسهيل النشاط التجاري وتأمين الطرق المؤدية الى الحرم الكمركي".

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