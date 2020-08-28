آرسنال يفقد رباعي الفريق قبل مواجهة ليفربول

2020/08/28 | 18:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]لن يكون نادي آرسنال الإنجليزي، قادرًا على الاعتماد على أربعة لاعبين من فريقه، في مباراة الغد ضد ليفربول في مباراة الدرع الخيرية.

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