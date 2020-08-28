حاسب نظامك قبل ان تحاسب الماركسي - عذري مازغ

2020/08/28 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ بعض النقد أو النقض طنين ملوث للمسامع! من لا يستطيع توجيه خطابه للنظام الذي يحكمه هو بعيد ان ينصح او ينتقد ناس او تيارات أو احزاب (وبالتعميم) لا يد لها فيما يقع خصوصا إذا انطلقنا من حسابات بسيطة لا تحتاج لغة كبيرة ولا جهد تفكير:في المشرق وفي شمال إفريقيا، كل الأنظمة ديكتاتورية مع استثناءات قليلة تطرح فيها إشكالية الديموقراطية طرحا غريبا، تركيا مثلا: دولة ديموقراطية علمانية، لكنها تدريجيا تتحول ......





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