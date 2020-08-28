حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق تتجاوز الـ223 ألف حالة

2020/08/28 | 18:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، الموقف الخاص بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنه "تم فحص ( 22634) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1547498)".

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3865) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 412

بغداد / الكرخ 635

مدينة الطب 72

النجف الأشرف 218

السليمانية 57

أربيل 269

دهوك 235

كربلاء 70

كركوك 144

ديالى 119

واسط 136

البصرة 423

ميسان 168

بابل 208

الديوانية 174

ذي قار 180

الأنبار 73

المثنى 128

نينوى 70

صلاح الدين 74

- الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 4177 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 529

بغداد الكرخ 455

مدينة الطب 134

النجف 280

السليمانية 131

أربيل 208

دهوك 119

كربلاء 293

كركوك 165

ديالى 92

واسط 273

البصرة 338

ميسان 166

بابل 201

الديوانية 121

ذي قار 186

الأنبار 38

المثنى 136

نينوى 166

صلاح الدين 146

- الوفيات 74 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 3

بغداد الكرخ 3

مدينة الطب 1

السليمانية 11

أربيل 9

دهوك 6

كربلاء 4

كركوك 6

ديالى 1

واسط 1

البصرة 4

ميسان 2

بابل 9

الديوانية 3

الأنبار 1

المثنى 4

نينوى 6

مجموع الشفاء : 164874 (نسبة الشفاء 73.7 %)

مجموع الإصابات: 223612

الحالات الكلية تحت العلاج: 51924

الراقدون في العناية المركزة: 582

مجموع الوفيات: 6814". اقرأ/ي أيضًا:

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