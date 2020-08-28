2020/08/28 | 18:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتدتُ مع عدد من الأصدقاء، سياسيين ومحللين وصحافيين، أن نتوسّل ما يردنا من معلومات، سواء من مصادر خاصة أم من المصادر المفتوحة، لنضع توقعات مبنية على التحليل، لما ستكون عليه الأمور في المستقبل القريب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حزب الله" في مأزق غير مسبوق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حزب الله" في مأزق غير مسبوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).