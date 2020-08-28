2020/08/28 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اعلنت الحكومة النرويجية اليوم، الجمعة، عن قيام السلطات الروسية بطرد دبلوماسياً نرويجياً بعدما وجهت إليه الاتهام بالتجسس.وأكدت السلطات الروسية النبأ .وهذه الحالة الثانية خلال أيام قليلة تقوم بها روسيا بطرد دبلوماسيا اوربيا، بعد طرد دبلوماسي نمساوي،الاثنين الماضي، ردا على طرد فيينا دبلوماسياً روسياً اتهم في قضية تجسس صناعي.وكانت النرويج قد طردت ،منذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تتهم دبلوماسياً نرويجياً بالتجسس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تتهم دبلوماسياً نرويجياً بالتجسس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).