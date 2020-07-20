بنيت قبل الإسلام بــ120 عاما…صحراء العراق تكاد تبتلع اقدم واهم “كنائس المسيح” في الشرق الأوسط “صور”

2020/08/28 | 19:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

يطلق عليها “كنيسة الاقيصر”، احدى اقدم واهم كنائس الديانة المسيحية على مستوى الشرق الأوسط اجمع، تتوسط صحراء العراق بمحافظة كربلاء.

كنيسة الأقيصر أو كنيسة القيصر هي كنيسة أثرية تقع على بعد 70 كم وفي قلب البادية الغربية في محافظة كربلاء وتبعد 5 كم عن حصن الأخيضر ويعود تاريخ بناءها إلى القرن الخامس ميلادي تقع في صحراء قضاء عين تمر و تتميز بوجود كتابات آرامية إضافة إلى ان المذبح يتجه نحو القدس.



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— المتحف الوطني العراقي (@iraqmuseum881) December 23, 2018

يعود تاريخ تشييدها الى القرن الخامس ميلادي حيث إن هذه الكنيسة قد بنيت قبل الإسلام بأكثر من 120 عاما بحسب ما يذكره الباحثون في الكتب والمصادر التاريخية.

الاقيصر70 كم من كربلاءمدينة متكاملة وسط الصحراءعاش اهلها قبل الاسلامفيها اقدم كنيسة في الشرق الاوسط كنيسة الاقيصر pic.twitter.com/zP0L3gWcE7

— Baghdad Dar Al Salam (@baghdad_salam) August 2, 2016

تم بناؤها من الطابوق المفخور حيث يعطيها هذا قيمة بنائية تدل على إنها اقدم كنيسة شرقية في التاريخ، ويحيطها سور مبني من الطين يحتوي على 15 باباً للدخول وهذه الابواب مقوسة من الأعلى، كما تضم الكنيسة ايضا 4 أبراج.

كنيسة الأقيصر أو القيصر في محافظة كربلاء يعود تاريخ بنائها الى القرن الخامس ميلادي pic.twitter.com/cyV8x3dgtz

— هُدى 🇮🇶 (@the_huda3) July 20, 2020

والاقيصر، هي تصغير لكلمة القصر وهي لفظة محلية لان فيها ما يشبه القصر حيث ان الكنيسة تضم رسومات متعددة عبارة عن صلبان معقوفة تمثل دلالة الديانة المسيحية، وهذه الصلبان موجودة في المتحف الوطني حتى يومنا هذا.

الكنيسة المشرقية كربلاء ( كنيسة الأقيصر الكلدانية )من أقدم الكنائس الشرقية بنائها صار بالقرن الخامس ميلادي بنائها قبل ١٢٠ سنة من سطوة الأسلام وغزوات البعارة .

ماينلامون من يگولولكم ارجعوا للصحراء يابعرانگال #قدسية_كربلاء گال pic.twitter.com/JEK92q87FM

— Abdullah majed ⁦🇮🇶⁩ (@Ho9Ts1niodN9YNS) July 31, 2019

توجد على جدرانها ايضا كتابات آرامية إضافة إلى ان المذبح يتجه نحو القدس، وكذلك فإن في هذه الكنيسة مجموعة من القبور قسم منها ملاصق للكنيسة يعود إلى رهبان الكنيسة ورجال الدين الذين كانوا يقدمون تعاليمهم وخدماتهم.

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