ضبط عجلة تم تزوير وصلها الضريبي في منفذ ميناء أم قصر

2020/08/28 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة من ضبط عجلة نوع (جيب شيروكي) تم تزوير وصلها الضريبي والمنجزة معاملتها من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي.تمت عملية الضبط خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملاتها الكمركية تبين تزوير الوصل الضريبي للعجلة المستوردة بالاستناد في ذلك إلى كتاب الوحدة التخمينية في المركز الكمركي التي أكد عملية التزوير.

تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة.

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