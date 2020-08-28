نائبة عن ديالى تطالب بإيقاف نزيف الدماء في المحافظة وتؤكد: الخلايا الارهابية تنشط

2020/08/28 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالبت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، هوازن الشمري، الجمعة، 28 آب، 2020، بإيقاف ماوصفته بـ "نزيف الدماء" في المحافظة، فيما أكدت ان الخلايا الارهابية تنشط بشكل ملحوظ مؤخرا.

وقالت الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض مناطق محافظة ديالى من بينها اطراف المقدادية وحوض الوقف وحمرين واطراف خانقين أصبحت تشهد خروقات واحداث أمنية تنفذها الخلايا الارهابية بشكل شبه يومي، آخرها خلال أيام الاسبوع المنصرم التي شهدت استشهاد واصابة منتسبين في اطراف المقدادية والعظيم وخطف واستشهاد عدة مواطنين ابرياء في اطراف خانقين وقره تبه".

وأضافت أن "تكرار الخروقات ونزيف دماء ابنائنا من المواطنين والقوات الأمنية بهذا الشكل الملحوظ دليل على نشاط الخلايا الارهابية في مناطق المحافظة وتراجع الاداء الأمني لبعض القادة".

وطالبت الشمري رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بـ"ضرورة التدخل شخصيا بملف الأمن في ديالى واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإيقاف الدماء والقضاء على نشاط الخلايا الارهابية والاعمال التي تقوم بها"، مؤكدة أن"ديالى محافظة مهمة واستقرارها الأمني يعني استقرار العاصمة بغداد كونها قريبة جدا منها".

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