2020/08/28 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان/نينا/ اعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الاردن اليوم، منها 62 محلية، والاخرى لمواطنين قادمين من خارج البلاد ، مقابل شفاء 3 مصابين.وبهذه الاصابات الجديدة يرتفع العدد الاجمالي للاصابات بالمملكة منذ انتشار الوباء الى 1869./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).