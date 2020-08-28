الخدمات النيابية: إعداد تخطيط عمراني لمداخل ومخارج بغداد

2020/08/28 | 19:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الجمعة، عن إعداد تخطيط عمراني لجميع المداخل والمخارج للعاصمة بغداد.

وقال عضو اللجنة جاسم بخاتي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إعداد تخطيط عمراني لجميع المداخل والمخارج للعاصمة بغداد، فضلاً عن وضع الكشوفات المالية اللازمة لها"، مبيناً أن "عدم توفر التخصيصات المالية، لا يزال يحول دون إنجاز هذا المشروع".

وأوضح بخاتي، أن "لجنة الخدمات النيابية ناقشت مع محافظ بغداد ونائبه، عدداً من القضايا المتعلقة بالمشاريع، وطرحت عليهما بعض الأسئلة، التي اتضح من خلالها وجود مشاكل في بعض المشاريع، منها مشروع كاميرات المراقبة"، مشيراً إلى أن "توقف إنجاز أربعة مستشفيات في بغداد، يعود لأسباب عدة، في مقدمتها توقف التخصيصات المالية، كما أن تعاقب المحافظين الثلاثة يعدُّ من بين الأسباب التي حالت دون إنجاز المشروع، فضلاً عن وجود مشكلة في مخططات المستشفيات".

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