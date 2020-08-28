النقل :أرتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد إبتداءً من يوم غد

2020/08/28 | 19:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اصدرت وزارة النقل متمثلة بالهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ،الجمعة، تقرير جوي خاص والمتوقع بأرتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد اعتبارا من يوم السبت الموافق 29/8/2020

وبين مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” من المتوقع أن تشهد البلاد إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في عموم البلاد وذلك بسبب زيادة تأثير المنخفض الموسمي الحراري والمتوقع ان يستمر لمدة أسبوع ويشمل الإرتفاع في كافة أنحاء البلاد “.

والجدير بالذكر ان الهيئة العامة للانواء مستمرة بمتابعة التغيرات المناخية في البلاد ودرجات الحرارة بشكل دوري بالاضافة الى إصدار التقارير والتحاذير الجوية.

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