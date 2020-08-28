 التربية توافق على افتتاح مركز امتحاني في ناحية البغدادي غربي الانبار

2020/08/28 | 19:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مدير عام تربية محافظة الانبار نافع حسين الدليمي ، الجمعة، موافقة وزارة التربية على افتتاح مركز امتحاني لطلبة مدارس المناطق الغربية في خطوة هي الاولى من نوعها .

وقال الدليمي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” وزارة التربية وافقت على افتتاح مركز امتحاني لطلبة السادس الاعدادي في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، بعد مناشدات اولياء امور الطلبة لمدرية تربية الانبار التي اوصلت المناشدة الى وزارة التربية واعلنت موافقتها على افتتاح اول مركز امتحاني في تلك المنطقة “.

واضاف ان ” مديرية تربية الانبار وحسب التوجيهات افتتحت مركز امتحاني في قضاء هيت الذي يبعد تحو 65 كيلو متر عن الناحية مما يعرقل عملية وصول الطلبة لإداء امتحاناتهم كون ان المسافة بعيدة واعداد الطلبة يصل الى 661 طالب ، مبينا ان” موافقة وزارة التربية على افتتاح مركز امتحاني في ناحية البغدادي يأتي لتوفير المتطلبات والاجواء الملائمة لأداء الامتحانات النهائية للدراسة الاعدادية خاصة في ظروف الازمة الصحية التي تمر بها المحافظة “.



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