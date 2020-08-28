من الغد.. بدء موجة الحر والعظمى تلامس الـ 50 مْ

2020/08/28 | 19:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت وزارة النقل متمثلة بالهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ،الجمعة، تقرير جوي خاص والمتوقع بأرتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد اعتبارا من يوم غد السبت.وبين مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب "من المتوقع أن تشهد البلاد إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في عموم البلاد وذلك بسبب زيادة تأثير المنخفض الموسمي الحراري والمتوقع ان يستمر لمدة أسبوع ويشمل الإرتفاع في كافة أنحاء البلاد".والجدير بالذكر ان الهيئة العامة للانواء مستمرة بمتابعة التغيرات المناخية في البلاد ودرجات الحرارة بشكل دوري ومستمر بالاضافة الى إصدار التقارير والتحاذير الجوية.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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