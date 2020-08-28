الزراعة توضح بشأن نقل الحنطة والشعير بين المحافظات

2020/08/28 | 19:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة الزراعة، الجمعة، رفع القيود الخاصة بنقل محصولي الحنطة والشعير بين المحافظات كافة، داعية الأجهزة الأمنية إلى تسهيل تنفيذ القرار.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (28 اب 2020)، إن "قرار رفع القيود جاء نظرا لانتهاء موسم تسليم محصولي الحنطة والشعير في جميع المحافظات وانتفاء حالة منع انتقال الحمولات الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية ومنها الحنطة والشعير بين المحافظات".

وأضاف، أن "القرار جاء أيضا دعما للمشاريع الزراعية العائدة للقطاع الخاص وبالأخص منها مشاريع الثروة الحيوانية والدواجن لأجل توفير المواد العلفية التي تحتاجها الثروة الحيوانية".

وأكد النايف على ضرورة تسهيل مرور حركة المحاصيل الزراعية المشار إليها من المحافظات التي لديها فائض من هذه المحاصيل إلى المحافظات المستهلكة التي تعاني قلة في الإنتاج من أجل التكامل الاقتصادي".

ودعا "جميع الأجهزة الأمنية والسيطرات وقيادة العمليات إلى تسهيل تنفيذ هذا القرار خدمة للصالح العام".

ا.ح

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