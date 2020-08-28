المنافذ الحدودية تضبط عجلة تم تزوير وصلها الضريبي في ميناء أم قصر الاوسط

2020/08/28 | 19:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط عجلة تم تزوير وصلها الضريبي بمنفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة

وقالت الهيأة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة، تمكنت من ضبط عجلة نوع (جيب شيروكي) تم تزوير وصلها الضريبي والمنجزة معاملتها من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي”.

واضافت الهياة، انه “تمت عملية الضبط خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملاتها الكمركية تبين تزوير الوصل الضريبي للعجلة المستوردة بالاستناد في ذلك إلى كتاب الوحدة التخمينية في المركز الكمركي التي أكد عملية التزوير”.

واكدت انه “تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.

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