من يخطط لبيان رقم واحد

2020/08/28 | 19:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم ـ حسين عطية

ثقافة الانقلابات العسكرية ضلت موجودة عالقة في ذهنية المواطن العراقي قبل ان تكون موجودة اصلاً في ذهنية العسكر والى حد ما انتهت هذه الثقافة بعد العام ٢٠٠٣ وذلك للتحول الذي حصل في النظام السياسي الجديد من خلال توزيع السلطة على المحافظات وتفكيك سلطة المركز لكن على مايبدو هناك من يحاول العودة الى هذه الثقافة الانقلابية ولو على شكل مناطقي او اعادة السيطرة من جديد على القرار الامني وهنا لابد الاشارة الى بعض التحركات المقلقة نوع ما داخل المؤسسة العسكريةونسال عن ما يحصل في بغداد هل هو لعبة حرب سياسية عسكرية.

وادرج ادناه بعض الحقائق والتحليل متروك لكم1- حركة لواء المشاة 27 من الانبار الى مركز بغداد خلفا للواء54.2- حركة لواء المشاة 54 الى التاجي.3- تبديل آمر لواء 24 بضابط آخر يدعى العقيد الركن لؤي الجبوري.!!!!!4- هناك نية بحركة مقر الفرقة السادسة من ابو غريب الى شمال بغداد وبالتالي إفراغ مناطق غرب بغداد من المقرات العسكرية.!!5- استغلال مكان الفرقة السادسة الحالي لأغراض الاستثمار بهدف السيطرة على المناطق المحيطة بمطار بغداد وهذا يعني السيطرة على مطار بغداد نفسه.6- تدخل بعض السياسيين من سكنة مناطق ابو غريب بعمليات النقل للضباط والمراتب على أساس مناطقي بداعي التحضير للإنتخابات القادمة (التصويت الخاص)7- نقل ضباط الاستخبارات بمناطق غرب بغداد خلافاً للضوابط وعلى أساس مناطقي.8- قص الذراع التنفيذي لمديرية الاستخبارات العسكرية (لواء المهمات) وإبعاده عن بغداد.

هل هذا يعني اعلان وتحضير لمسودة بيان رقم /1

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